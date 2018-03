Bari, Grosso: "Sconfitta che dà fastidio, guardiamo avanti"

Risultato finale: Ascoli-Bari 1-0

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Fabio Grosso, tecnico del Bari, ha parlato così dopo la sfida persa contro l'Ascoli ai microfoni di Sky Sport: “Troppi gol nei primi quindici minuti? Ci stiamo lavorando. La scorsa settimana abbiamo approcciato bene, oggi il gol a freddo ha condizionato la gara. E’ una battuta d’arresto che ci dà fastidio, ma indietro non si può tornare e dobbiamo guardare avanti. Anderson e Sabelli poco sfruttati? Dopo l’inizio non bello abbiamo dominato il campo, ma potevamo essere più incisivi. La palla girava troppo piano, non siamo riusciti ad aprire gli spazi e non siamo stati incisivi sotto porta. Peccato non aver prolungato la nostra striscia positiva. Mi auguro possa servire da lezione”.

Su Galano: “A me non piace parlare dei singoli. Abbiamo costruito diverse occasioni da gol, la gara si è messa come loro avrebbero voluto. Ci ritroviamo questo ko, pensiamo subito alla trasferta contro l’Avellino”.