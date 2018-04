Bari, Grosso: "Serie A? Non poniamo limiti, ma guardiamo anche dietro"

Le sue parole a Sky

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Fabio Grosso, allenatore del Bari, dopo il pareggio contro il Palermo è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono orgoglioso della prova dei ragazzi, abbiamo rimesso su la partita contro un avversario di livello assoluto. Nel primo tempo non c'è stata fluidità, nella ripresa abbiamo cominciato bene, trovando delle linee di passaggio migliori e creando qualche presupposto. Alla fine è venuto fuori il carattere di una squadra che stasera ha dimostrato di esserci".

E' un punto che serve? "Ragioniamo di partita in partita, senza porci limiti. Ci guardiamo anche dietro per non essere scavalcati. Ora abbiamo trovato continuità. Stiamo disputando un ottimo campionato. Stiamo mixando i lavori. Oggi abbiamo fatto una signora partita".

Sulle espulsioni: "E' l'arbitro che valuta gli episodi. Oggi gli episodi ci hanno penalizzati. Alla prossima partita ci mancheranno tre ragazzi che ultimamente ci stanno aiutando, ma anche con altri calciatori saremo all'altezza della situazione".