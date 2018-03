Bari, Grosso: "Siamo delusi, meglio nella ripresa che nel primo tempo"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Queste le dichiarazioni di Fabio Grosso, tecnico del Bari, riportate da TuttoBari dopo il pareggio casalingo contro la Pro Vercelli. "C'è tanta delusione.Siamo stati bravi a ribaltare il punteggio ma non lo siamo stato altrettanto nel difendere il risultato, contro la Pro Vercelli abbiamo lasciato quattro punti per strada, non abbiamo gestito bene il finale. Non avremmo meritato di chiudere in svantaggio il primo tempo, nella ripresa siamo usciti alla distanza. Oggi Kozak non è stato servito al meglio, è stato abbastanza isolato e poco assistito. Nel primo tempo non eravamo padroni del campo e ci è mancato ritmo. Non credo che le posizioni di Galano e Anderson abbiano inciso sul primo tempo non proprio positivo della squadra".