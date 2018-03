Bari, Grosso: "Sottovalutare la Pro sarebbe un errore gravissimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bari Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Pro Vercelli: “Abbiamo preparato due partite che per motivi diversi non si sono disputate, ora torniamo a giocare sapendo che gli avversari a Cesena hanno recuperato una gara e hanno un ritmo diverso. La B nasconde sempre sorprese e noi dobbiamo essere pronti a non farci sorprendere. Con la Pro Vercelli sarà una gara complicata anche se la classifica direbbe il contrario, ma sarebbe un errore gravissimo sottovalutare questa sfida. Dobbiamo rimetterci subito in carreggiata, con la fame e l'entusiasmo di voler continuare la striscia positiva, senza l'euforia che potrebbe mandarci fuori strada. - conclude Grosso come riporta TuttoBari.com - Formazione? Non ho ancora deciso. Saranno fuori Salzano e Oikonomou. Conosco bene i miei giocatori e sono tutti in grado di fare una grandissima partita".