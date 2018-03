Bari, Grosso: "Spezia? Gara da affrontare con intensità"

Fonte: fcbari1908.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Bari Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia:

“Contro lo Spezia per un’altra gara ostica. Vogliamo continuare sul percorso intrapreso e fare un’ottima partita. Questo recupero è un jolly da poter usufruire e dovremo farlo nostro in tutte le maniere. Spezia e Cittadella, partite verità? Per me è ancora presto per parlare di partite verità o cruciali. Oggi è importante perché vogliamo ottenere i 3 punti, sarà una gara difficile. Non so come ci presentiamo, perché abbiamo bisogno delle energie che servono per fare una grande partita. Ci vorranno ritmo e intensità, dall’inizio alla fine. Il primo tempo? Volevamo fare meglio, gli avversari hanno tante energie nella prima frazione. Noi avremmo voluto fare meglio, abbiamo fatto un possesso sterile, a volte avremmo potuto accelerare. Ma non lo abbiamo fatto. Dobbiamo migliorare, a partire dalla sfida contro lo Spezia. Galano-Anderson? Sono stati proposti in un momento di difficoltà. Un assetto che ci ha portato tre vittorie, sfiorando la quarta sabato. Non bisogna soffermarsi però sui singoli, ma guardare l’intera squadra. Al di la’delle qualità espresse in campo, sono dell’idea che molto dipende da quanto, ogni giocatore, mette in campo. in quest’ottica, possiamo fare tutti molto di più”.