Bari, Grosso: "Sta a noi trovare la giusta continuità"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Bari Fabio Grosso ha parlato della sfida contro il Brescia e dei diversi problemi fisici che hanno colpito i giocatori biancorossi: “Venivamo da un periodo molto positivo con tre vittorie, ma poi non siamo più riusciti a vincere e domani vogliamo fare un risultato pieno. Nel penultimo allenamento devo valutare bene le condizioni di diversi giocatori che hanno accusato acciacchi fisici come Brienza o Galano, ma le assenze non devono rappresentare un alibi perché ho una rosa di qualità a disposizione. Empereur? Giocherà sicuramente. Caracciolo? Mi fa effetto perché siamo stati compagni di squadra, è un ragazzo in gamba. Gli auguro di divertirsi finché avrà voglia di continuare a farlo. - continua Grosso come riporta Tuttobari.com - Le squadre più forti sono quelle che riescono a resistere quando attraversano momenti di difficoltà, con l'equilibrio e la coesione si riescono a ottenere risultati importanti. L'ambiente è molto ambizioso, non è facile per chiunque passi da queste parti, ma garantisco su questo gruppo, che è composto da ragazzi seri. Da alcuni mesi non riusciamo ad avere il ritmo dell'inizio, ma era difficilmente ripetibile visto che le avevamo vinte quasi tutto, sta a noi trovare continuità e fare sempre meglio”.