Bari, Grosso: "Tanti indisponibili ma faremo lo stesso bene"

Fabio Grosso tecnico del Bari ha analizzato in conferenza stampa la gara di domani contro il Cittadella: "Conosciamo le insidie di questa trasferta - si legge su TuttoBari -, vogliamo i tre punti ma non sarà un dramma se non dovessimo vincere e, in caso di successo, non ci si dovrà esaltare troppo. È una sfida importante del campionato, il Cittadella è davanti a noi e il confronto di domani servirà per farci capire a che livello siamo arrivati. Gli indisponibili? La lista è lunga ma siamo in grado di poter fare comunque un’ottima partita. Abbiamo tante alternative ma l’obiettivo rimane lo stesso: essere protagonisti della partita e vincere".