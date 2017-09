Bari, Grosso: "Vogliamo fare bene sia in casa che in trasferta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Grosso, tecnico del Bari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Empoli: "Noi ci siamo promessi di fare bene in un ambiente non facile ed in una piazza importante che ha fame di calcio. Non vogliamo regalare parole, ma fatti per poi provare a fare il massimo possibile in base alla nostra qualità. Col tempo scopriremo i nostri obiettivi e cercheremo di raggiungerli".

Lo scorso anno parecchi problemi in trasferta: "Sappiamo le difficoltà che ci sono state in passato, ma noi pensiamo al presente e a fare bene in casa e fuori. Conosciamo il campionato, poi oggi c'è un avversario di qualità. Vogliamo dare il massimo, senza avere rimpianti, per migliorare partita dopo partita".

Sulle alternative in attacco: "Avere tanti calciatori bravi deve essere una risorsa. Siamo il numero giusto in rosa e nel tempo renderemo partecipi tutti".