Bari, Grosso: "Volevamo sei punti, ma le partite non erano facili"

Fabio Grosso, allenatore del Bari, è intervenuto al termine del match pareggiato contro lo Spezia (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate da Tuttobari.com: "Abbiamo provato in tutti i modi a battere sia lo Spezia che la Pro Vercelli. Non ci siamo riusciti ma a me piace guardare il bicchiere mezzo pieno. Prendiamoci questi due punti. Ne volevamo sei ma sapevamo che non erano partite facili. C'è mancata un pizzico di lucidità nei minuti finali, qualcuno è arrivato un po' stanco, ma non credo che la squadra abbia nulla da farsi perdonare. Non è facile fare centottanta minuti in tre giorni quasi tutti a rincorrere. Con un po' più di calma e una migliore gestione del pallone avremmo potuto far male allo Spezia".