Bari, Gyomber ha convinto. Sarà riscattato dalla Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Tuttobari.com il futuro di Norbert Gyomber, difensore centrale che ha collezionato 27 presenze con una rete in questa stagione, sarà ancora in biancorosso. La dirigenza del Bari ha infatti deciso di confermare lo slovacco anche nella prossima stagione esercitando l'opzione del riscatto del centrale dalla Roma. Gyomber sarà quindi il primo tassello del Bari della prossima stagione sia in Serie B sia eventualmente in Serie A.