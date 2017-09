Bari, Gyomber insidia Tonucci per una maglia da titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante la coppia formata da Tonucci e Capradossi sia considerata intoccabile e sia stata una delle certezze del precampionato del Bari, dopo le prime uscite ufficiali, e specialmente dopo la gara di Empoli, iniziano a vedersi le prime crepe nel settore centrale tanto da far pensare a un possibile cambio di uomini. In panchina infatti scalpita un certo Norbert Gyomber, in attesa di capire se il tesseramento di Vergara sarà rettificato o meno, che fa coppia con Milan Skriniar al centro della difesa della nazionale slovacca impegnata nelle qualificazioni mondiali. Secondo quanto ipotizzato da Tuttobari.com l'ex di Pescara e Bari potrebbe insidiare Tonucci per luna maglia da titolare.