Bari, Henderson: "Match difficile e punto importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanto rammarico in casa biancorossa dopo il pareggio del San Nicola contro la Salernitana. A fine match è intervenuto in zona mista Liam Henderson. Il centrocampista scozzese, autore della rete del momentaneo vantaggio, ha così commentato il risultato finale: "E' stato un match molto difficile, in questo momento ogni punto è importante. Il calcio è un gioco strano, abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo realizzato una rete anche con un po' di fortuna. Il gol? Era un tiro verso la porta - afferma ridendo ai microfoni di Radionorba - I tifosi sono già nel mio cuore, ringrazio la società e il mister per avermi concesso questa opportunità e questo spazio. A Bari cibo e meteo sono perfetti", riporta Tuttobari.com.