Bari, Henderson: "Mi ispiro a Gerrard. Brienza? Grande professionista"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista del Bari Liam Henderson ha parlato del proprio impatto con l'Italia e Bari in particolare e degli obiettivi personali e di squadra: “Le mie caratteristiche sono quelle classiche del calciatore scozzese, perché lì si cresce in questo modo. Qui c'è più tecnica e tattica rispetto alla Scozia, mi piace giocare in mezzo alla mediana e fare entrambe le fasi, difendere e attaccare e sono felice di essere allenato da un grandissimo calciatore come Grosso. Modello? Steven Gerrard, ma sono ancora lontano dai suoi livelli. Brienza? È incedibile, per me è un esempio, lo è per tutti e probabilmente è il più grande professionista con cui ho giocato perché a 39 anni dà ogni giorno il massimo in allenamento. - conclude Henderson come riporta Tuttocalciopuglia.com - Non penso alla promozione in A, ma solo alla prossima gara, bisogna volare bassi e lavorare sodo”.