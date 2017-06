Bari, idea Masi per rinforzare la difesa

© foto di Federico Gaetano

Il Bari avrebbe individuato in Alberto Masi, centrale classe '92 in scadenza con la Ternana, per rinforzare il reparto difensivo. Lo rivela Gianlucadimarzio.com. Dopo quattro stagioni e mezzo in Umbria, con 73 presenze e cinque reti, Masi potrebbe così cambiare maglia e regione.