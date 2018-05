Bari, il Padova mette nel mirino Marrone

© foto di Federico Gaetano

Il Padova sulle tracce di Luca Marrone: secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com il club patavino, fresco di promozione in Serie B, starebbe pensando al centrocampista (spesso impiegato anche come difensore centrale) classe '90 del Bari, attualmente in biancorosso in prestito dalla Juventus.