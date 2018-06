Bari, il punto sulla panchina: Grosso bloccato da clausola e futuro societario

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

In casa Bari c'è un Fabio Grosso al centro del mercato con Hellas e Crotone sulle sue tracce, ma ostacolati da una clausola di rescissione che i pugliesi vogliono far valere per liberare il tecnico e i due club non sono persuasi a pagare. I biancorossi però hanno anche altre urgenze come quelle legate al futuro societario e all'iscrizione alla prossima Serie B. Servono 10 milioni di euro entro la prossima settimana per dare continuità al progetto di Cosmo Giancaspro ed evitare un fallimento che sembrava scongiurato appena due anni fa. Sullo sfondo si muove sempre Gianluca Paparesta che potrebbe tornare al timone del Bari accompagnato dall'imprenditore italo-americano Tony Di Piazza.

Una situazione delicata che ovviamente travalica, e rallenta, ogni discorso legato alla parte tecnica dove il ds Sean Sogliano è pronto a restare, mentre Fabio Grosso resta in bilico, come detto, fra permanenza e addio con la clausola (da due milioni di euro) che certamente spaventa chi vorrebbe strapparlo al Bari. Anche in questo caso, come per altre panchine, la prossima settimana potrebbe regalare novità interessanti.