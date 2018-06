Bari, il saluto di Floro Flores: "Mi avete fatto sentire a casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quasi certamente con la sfida del Tobolato contro il Cittadella è terminata l'avventura con il Bari dell'attaccante Antonio Floro Flores che tornerà al ChievoVerona per fine prestito. Attraverso il proprio profilo Instagram il calciatore ha così voluto salutare la piazza pugliese: “Ci vorranno settimane per smaltire questa delusione! Però mi voglio soffermare su quanto mi avete fatto sentire a casa, amato e spesso anche criticato. So che da me vi aspettavate tanto ma a volte la vita ci mette i bastoni tra le ruote... voglio ringraziare tutti, tutti! Perché in ogni posto che sono stato a Bari mi avete fatto sentire importante, qui ho trovato gli amici, sì una parola che per me vale oro... siete un pubblico meraviglioso, meritate qualcosa di straordinario e spero che un giorno tutto quello che vi è stato tolto vi verrà restituito. Lascio qui un pezzo del mio cuore".