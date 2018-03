Bari, Improta: "Contro l'Ascoli sarà una gara bella tosta"

© foto di Federico Gaetano

Riccardo Improta, esterno offensivo del Bari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Ascoli: “Sicuramente l’obiettivo è quello di fare meglio delle ultime uscite. Sarà una gara bella tosta, ma ci crediamo e vogliamo continuare su questa strada. Bene in trasferta? Sono state molto positive le recenti partite fuori, siamo migliorati ed abbiamo avuto un buon approccio alla gara. L’Ascoli deve fare risultato, ma anche noi vogliamo i tre punti per puntare in alto”.