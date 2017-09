Bari, in 21 alla volta di Empoli: assenti Basha e Gyomber

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Torna in campo Bari, nella seconda giornata di andata del campionato di Serie B: sfida in trasferta per i Galletti, che faranno visita all'Empoli al “Carlo Castellani”. Per l'occasione, mister Grosso dovrà rinunciare a Basha e Gyomber, impegnati con le rispettive nazionali.

Ecco i 21 convocati:

PORTIERI: Beradi, De Lucia, Micai

DIFENSORI: Capradossi, Cassani, D'Elia, Fiamozzi, Morleo, Scalera, Tonucci

CENTROCAMPISTI: Busellato, Iocolano, Marrone, Petriccione, Salzano, Tello

ATTACCANTI: Brienza, Cissè, Flores, Improta, Nené