Bari, iniziata assemblea straordinaria. Non parteciperà Paparesta

È cominciata pochi minuti fa l'assemblea straordinaria dei soci del Bari Calcio al fine di procedere alla ricapitalizzazione. Allo studio del notaio Labriola si è presentato il patron biancorosso Giancaspro, accompagnato dai suoi legali. Non parteciperà all'assemblea Gianluca Paparesta, socio di minoranza con lo 0,63 % di quote del pacchetto azionario, che sarà rappresentato dal suo team di avvocati. Se non si giungerà ad una conclusione entro stasera, le parti si rivedranno domattina in seconda convocazione.