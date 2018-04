Bari, Iocolano: "Carichi per la sfida col Pescara"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Bari Simone Iocolano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pescara affrontando anche il tema del suo momento di forma: “Siamo carichi, sappiamo che affrontiamo una partita difficile contro una squadra ben attrezzata che ha un nuovo allenatore come Pillon che conosco avendolo avuto ad Alessandria. È un tecnico che sa dare dei valori in più alle proprie squadre. Personalmente sto bene, ho sempre lavorato per farmi trovare pronto e sono felice che questa striscia positiva sia coincisa con il mio impiego in campo. Sto affrontando la B con la massima umiltà: adesso non mi voglio far levare questa opportunità. - continua Iocolano come riporta Tuttobari.com - Abbiamo fatto nove risultati utili in dieci gare e qualche mese fa avremmo firmato per una cosa del genere, poi certamente abbiamo perso qualche punto, ma ci sono state anche vittorie che non meritavamo di conquistare. Il calcio è questo. La classifica? Il Bari se ha fatto questi punti qua, merita questi punti qua".