Bari, Iocolano: "Soddisfatto della prova del gruppo, una grande partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le dichiarazioni del centrocampista biancorosso, Simone Iocolano, al termine della partita con il Brescia: "Soddisfatto della mia prova personale e molto più soddisfatto della prova del gruppo. Da un po’ che non giocavo, ma non mi sono mai butta giù. I miei compagni mi hanno aiutato e in allenamento ho sempre dato il massimo. Siamo partiti forti ed abbiamo continuato per tutta la gara. Quanco è stato tempo di difendere, lo abbiamo fatto; così come quando è stato il tempo di attaccare. Veramente, una grande partita del gruppo. Abbiamo preparato bene la gara, ed è stato importante l’approccio mentale sia durante la settimana che oggi in partita”.