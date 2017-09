Bari, Kozak: "Avevo bisogno di una piazza che mi desse fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' iniziata ufficialmente oggi con la presentazione in casa Bari la nuova avventura italiana di Libor Kozak. Il centravanti ceco ha raccontato in conferenza stampa le motivazioni che lo hanno portato ad accettare il club biancorosso (fonte: TuttoBari.com): "Ho bisogno di una piazza che mi dà fiducia. Voglio ripartire e concentrarmi da questo punto. Come si affronta psicologicamente? Non è stato facile, ma ho sempre avuto la voglia di tornare. Ora voglio far vedere che non ho dimenticato come giocare a calcio. Non ho paura di un nuovo infortunio, sono un giocatore che gioca al massimo. So che devo fare contrasti al cento per cento, solo così si può andare avanti. Obiettivi? Penso di offrire qualche gol, sono qui per questo, come ogni attaccante. Numero gol? Non ho un numero, vado partita dopo partita. Non c'è un minimo o un massimo, voglio solo il massimo".