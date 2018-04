Bari, Micai sicuro: "Faremo bene anche contro il Palermo"

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Micai, portiere del Bari, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club pugliese dopo la vittoria contro la Virtus Entella. "Dobbiamo cercare di chiudere prima le partite, per evitare di farci male. In questo rush finale, i punti contano e occorre, come detto, mettere al sicuro prima il risultato. In compenso, siamo stati padroni del gioco per lunghi tratti della gara. Mi fa piacere aver dato il mio contributo con qualche parata importante. Un risultato che, speriamo, abbia portato un po’ di gioia ai tifosi. Per noi è sicuramente un’iniezione di fiducia. Sono sicuro che questa squadra farà bene anche a Palermo. L’abbraccio dopo il gol? E’ la dimostrazione che siamo un gruppo unito e compatto. Palermo? E’ un avversario ferito che avrà voglia di rifarsi. Noi però vogliamo dire la nostra", le sue parole.