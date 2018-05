Bari, Nenè: "Grande mentalità, ingiusto il rosso a Marrone"

L'attaccante del Bari Nenè commenta così il pareggio ottenuto sul campo del Palermo: "E’ stata una partita di sacrificio da parte di tutti. Non era facile su un campo come questo. Abbiamo avuto la forza di riprendere il pareggio. La mentalità con cui siamo arrivati era quella giusta. Ora dobbiamo fare il nostro dovere in casa. Dobbiamo continuare a battagliare. Lotteremo fino alla fine e poi valuteremo la nostra posizione. Il gol? Il risultato di sacrifici e lavoro che facciamo ogni giorno. Squalifiche? L’espulsione di Marrone secondo me non c’era. Saremo in tre a saltare la prossima gara. Non ci saremo ma aiuteremo i nostri compagni anche da fuori”.