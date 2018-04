Bari, Nené: "Punto guadagnato. Serie A? Lottiamo fino alla fine"

Le sue parole a Sky

© foto di Federico Gaetano

Nené, attaccante del Bari, dopo il pareggio contro il Palermo è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Giocare qui contro il Palermo non è facile, abbiamo fatto un sacrifico e non siamo delusi. Siamo riusciti a pareggiare, con due giocatori in meno è un ottimo punto. Dobbiamo continuare così, complimenti a tutti i compagni, ora pensiamo al Perugia. Abbiamo fatto il nostro gioco, il Palermo è forte e lotta per la promozione diretta. Promozione diretta? Noi dobbiamo lottare fino alla fine, poi vediamo dove arriviamo".