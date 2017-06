Bari, occhi in casa Frosinone: piacciono Mokulu e Kragl. Preso De Lucia

Il Bari guarda in casa del Frosinone per regalare a Fabio Grosso i giusti rinforzi. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club biancorosso si sarebbe aggiunto alla lista delle squadre interessate a Benjamin Mokulu, ma pensa anche all'esterno Oliver Kragl. Per la porta, i Galletti hanno preso Victor De Lucia dal Catanzaro.