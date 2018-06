Bari, Paparesta incontra Di Piazza per il futuro

© foto di Federico Gaetano

Il futuro del Bari potrebbe chiamarsi Gianluca Paparesta. Qualora Cosmo Giancaspro non riuscisse a tirare fuori il club biancorosso dalla difficile situazione finanziaria attuale, l'ex fischietto potrebbe tornare in auge. A conferma di questo arriva quanto riferito da La Repubblica nella giornata di oggi. "Paparesta - si legge - si è fatto fotografare in un bar del centro in compagnia di Tony Di Piazza, immobiliarista di origini siciliane, ma residente negli Stati Uniti, apparso già un’altra volta sullo sfondo delle vicende del Bari, quando prima dell’asta che fece seguito al fallimento societario, manifestò interessamento a fare parte di una cordata".