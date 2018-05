Bari, rebus attacco: in otto per tre maglie da titolare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bari Fabio Grosso in vista della sfida contro il Parma si trova alle prese con un vero rebus in attacco. Sono infatti ben otto i giocatori in lotta per le tre maglie da titolare come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. A complicare le cose all'allenatore biancorosso ci si sono messi negli ultimi tempi anche Antonio Floro Flores e Federico Andrada, rivelazione dell'ultima giornata di campionato, a cui si aggiunge la classe sempre vedere di Franco Brienza.