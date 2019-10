Bari, Scala: "Sarà un miracolo conquistare la B al primo anno"

Il club manager del Bari Matteo Scala ha parlato in vista della sfida contro l’Avellino e del cammino verso la Serie B: “Dobbiamo avere molta pazienza, sapere qual è la strada per crescere e migliorare e non commettere l’errore che un passo falso comprometta il nostro cammino. Il traguardo è difficile, sarà un miracolo conquistate la Serie B al primo anno. Con Vivarini ci siamo dati appuntamento fra un mese circa per capire quali saranno le sue esigenze e se ci saranno delle priorità. Con grande disponibilità capiremo e ci metteremo a lavorare per capire come migliorare la squadra. - continua Scala a Radio Bari - La gara contro l’Avellino è la più difficile delle prossime tre, si giocherà su un campo incandescente e si sposterà anche su un binario diverso da quello puramente tecnico”.