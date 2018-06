Bari, servono 5 milioni per evitare il fallimento

© foto di Federico Gaetano

Dopo la delusione dell'eliminazione dai play off in casa Bari tiene banco la questione societaria con la proprietà che dovrà trovare 5 milioni di euro nei prossimi 10 giorni per allontanare le ombre del fallimento. Le perdite hanno infatti superato il livello di guardia come lo stesso presidente Cosmo Giancaspro ha annunciato ai soci nei giorni scorsi. A metà mese andrà così in scena un'assemblea dei soci decisiva per le sorti del club pugliese con la Kreare Impresa, socia di maggioranza, che dovrà trovare la liquidità necessaria per evitare la messa in liquidazione e la nomina di un commissario. Lo riporta La Repubblica.