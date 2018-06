Bari, Sogliano: "-2 punti una violenza sportiva. Decisioni a B in corso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà Cittadella-Bari. E si giocherà al Tombolato: ieri la Corte d'Appello federale ha respinto il ricorso del club biancorosso contro la penalizzazione di due punti. Ne ha parlato il ds biancorosso Sean Sogliano a La Gazzetta dello Sport: "Per me togliere 2 punti a ragazzi che li hanno conquistati sul campo equivale a una violenza sportiva. Lo ripeto, tutto andava deciso a campionato in corso. Come hanno fatto in Serie C. L’attesa fa sprecare energie nervose. Comunque prendiamo atto del provvedimento. Ora c’è la partita. Andiamo a giocarcela con tutte le nostre forze. E di più".