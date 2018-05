Bari, Sogliano: "Nessuno ci ha regalato nulla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo del Bari Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cittadella nei play off soffermandosi anche sulle polemiche di questi giorni: “Società, squadra e mister sono orgogliosi di giocare questa gara, una sfida strana, particolare e ad alta tensione da affrontare senza paura e con la consapevolezza che potrà cambiare in ogni momento. Penalizzione? Cambiare qualcosa in classifica, a campionato finito, sarebbe una soluzione strana. Dispiace per le parole proferite da persone di calcio che ben sa che i punti sono stati guadagnati. Al Bari nessuno ha regalato nulla, abbiamo avuto due rigori in quarantadue partite. Chi arbitrerà sabato avrà voglia di far bene visto il prestigio e l’importanza della sfida. Tutti possono sbagliare, ma non credo a nessun complotto contro il Bari. - conclude Sogliano come riporta Tuttobari.com - Futuro? Penso a stare vicino alla squadra, ora è prematuro parlarne”.