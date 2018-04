Bari, Sogliano visiona dal vivo Bei e Sounas del Monopoli

© foto di Federico Gaetano

E' sceso sui campi della Serie C per visionare alcuni giocatori di prospettiva il ds del Bari Sean Sogliano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'uomo mercato dei Galletti ha assistito a Monopoli-Bisceglie dello scorso weekend per visionare dal vivo due ragazzi del Gabbiano. Si tratta del difensore Mattia Bei (classe ’96) e del trequartista greco Dimitros Sounas (’94)