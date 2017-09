Bari, squadra subito in campo: terapie per Galano e Sabelli

Fonte: fcbari1908.com

© foto di Federico Gaetano

Allenamento pomeridiano per i biancorossi. Chi è sceso in campo contro l’Empoli ha svolto un lavoro defaticante allo stadio San Nicola di Bari; gli altri, che non hanno preso parte alla partita, hanno sostenuto una partitella sul campo dell’Antistadio “San Nicola” di Bari. Lavoro differenziato per Stefano Sabelli (campo e terapie) e Cristian Galano (terapie). Assenti Migjen Basha e Norbert Gyömbér, impegnati con le rispettive nazionali.