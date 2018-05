Bari, stangata dal Giudice Sportivo: multa da 15mila euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stangata dal Giudice Sportivo di Serie B al Bari. La società pugliese, dopo il match contro il Palermo, è stata sanzionata con 15mila euro di multa. Decisione, questa, presa perché i sostenitori biancorossi "nel corso della gara, hanno lanciato un sediolino contro uno steward il quale riportava una ferita per come refertato dai collaboratori della Procura federale; per avere inoltre al 36° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".