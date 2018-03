Bari, subito al lavoro dopo il Brescia: differenziato per cinque giocatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta mattutina per i biancorossi sul campo dell’antistadio del “San Nicola” di Bari. La squadra, dopo la partita di ieri con il Brescia, è tornata subito in campo per una sessione di lavoro divisa in due gruppi. I calciatori titolari hanno svolto lavoro defaticante, il resto della rosa è stato impegnato in una seduta tecnica. Lavoro differenziato per Antonio Floro Flores (corsa e lavoro con il pallone sul campo), Marios Oikonomou (palestra e terapie), Archimede Morleo (terapie), Modibo Diakhite (terapie e palestra) e Franco Brienza (terapie). Lo riporta il sito ufficiale dei pugliesi.