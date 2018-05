Bari, terminata l'udienza al TFN: chiesto il -2. Si attende la sentenza

Fonte: Tuttobari.com

È terminata quindici minuti fa l'udienza presso il Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento a carico del Bari per le presunte violazioni CO.VI.SO.C.. Il dibattimento era previsto per l'1 giugno ma è stato anticipato alla giornata di oggi per agevolare lo svolgimento dei playoff. Nel pomeriggio arriverà la sentenza, i tifosi biancorossi restano con il fiato sospeso. Un'eventuale penalizzazione di due punti declasserebbe il Bari al settimo posto, costringendolo di fatto a giocare il turno preliminare dei playoff in casa del Cittadella.