Bari, tra mercato e playoff: Grosso, Sogliano e Henderson ai saluti?

Il mercato si intreccia coi playoff di Serie B. E toglie un po' di tranquillità a Bari, che aspetta la delicata sfida contro il Cittadella. È quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione pugliese: a prescindere dalle conferme della società, Fabio Grosso, Sean Sogliano e Liam Henderson sembrano infatti destinati a salutare. L'allenatore, addirittura, è molto vicino all'accordo con l'Hellas Verona, in cerca di un allenatore dopo la disgraziata stagione in Serie A. Il ds, invece, è nel mirino della Cremonese, dove ritroverebbe Andrea Mandorlini, con cui guarda caso ha lavorato proprio a Verona, come allenatore. Il centrocampista, invece, piace al Parma, e per il bilancio del Bari una plusvalenza potrebbe essere oro puro.