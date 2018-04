Bari, trattativa con l'Inter per il giovane talento Bettella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un giovane nerazzurro per il Bari: secondo quanto riferito da fcinternews.it, i biancorossi sarebbero in trattativa per Davide Bettella, difensore classe 2000, punto fermo della Primavera dell'Inter. Affare di certo non chiuso ma ben incardinato, che potrebbe arrivare alla classica fumata bianca con un trasferimento a titolo definitivo e diritto di riacquisto in favore dell'Inter.