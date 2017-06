Bari, tre nomi per il dopo Maniero: Floro Flores, Cacia e Galabinov

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Riccardo Maniero destinato a salutare nelle prossime settimane il Bari per il club pugliese occorre reperire sul mercato un altro attaccante di livello. Ad oggi, secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, sono tre i profili presi in considerazione dalla società del presidente Giancaspro. Si tratta di Antonio Floro Flores del Chievo, Andrej Galabinov del Novara e Daniele Cacia dell'Ascoli. Tutti e tre i giocatori sono considerati in uscita dai rispettivi club di appartenenza.