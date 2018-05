Bari, verso l'ultima di campionato: Cissè ok per il Carpi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino per il Bari sul prato del San Nicola in vista del match di venerdì contro il Carpi. Arriva una buona notizia dall'infermeria per Fabio Grosso: Karamoko Cissè, attaccante alle prese con qualche acciacco fisico nell'ultimo periodo, ha lavorato regolarmente con il gruppo. Lavoro differenziato, invece, per Federico Andrada (terapie) e Aniello Salzano (palestra).