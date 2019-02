© foto di Giuseppe Scialla

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi alla nuova piazza l’attaccante Maks Barisic ha parlato di come è nata la trattativa che lo ha portato in Veneto: “Se non fosse arrivato il Padova probabilmente sarei rimasto a Catania dove ho giocato abbastanza nei primi sei mesi. I biancoscudati mi avevano già cercato in estate e poi nelle ultime ore del mercato invernale la cosa si è concretizzata ed eccomi qui. Davanti posso fare tutti i ruoli, ma posso giocare anche da quinto a sinistra in mezzo al campo, sono un jolly e posso adattarmi a varie posizioni. - conclude Barisic come riporta Padovagoal.it - So che Bisoli potrebbe volermi utilizzare come esterno di centrocampo. Io sono a disposizione dell’allenatore e non vedo l’ora di cominciare”