Baroni esige la svolta: "Col Frosinone voglio una Cremonese famelica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della rifinitura odierna, in casa Cremonese è stato mister Marco Baroni a parlare alla stampa della sfida di domani contro il Frosinone. Queste le sue parole, riprese dal sito ufficiale del club: “Sono molto contento di come ha lavorato la squadra in settimana. E sono contento anche perché abbiamo recuperato Claiton e, seppure non completamente, Terranova così come per il fatto che cresce la condizione di Gustafson. Tutte indicazioni positive, al momento manca solo il rientro di Piccolo”.

Il tecnico non si sbilancia però sulla formazione: “Tra poco ci sarà la sosta ed eventualmente potremo lavorare anche su un altro tipo di assetto, ma in questo momento non dobbiamo concentrarci molto sul sistema di gioco, bensì sull’atteggiamento e in questo i ragazzi mi hanno fornito buoni segnali. Loro sanno perfettamente cosa voglio. La partita di domani è importante per entrambe. Il Frosinone ha individualità e collettivo per mettere in difficoltà chiunque, non solo noi. Per tenergli testa ci vorrà una Cremonese pimpante, volitiva, famelica. Per la prima volta a Empoli abbiamo recuperato un risultato e in dieci siamo riusciti a gestirlo creando occasioni: nonostante l’inferiorità, siamo stati più pericolosi di loro. Ho visto cose positive, ma quella partita è alle spalle. Ora pensiamo al Frosinone che è una squadra costruita come Empoli e Benevento per arrivare fino in fondo. Ripeto, servirà una partita veemente e di grande attenzione, non possiamo permetterci di fare una partita normale. Vorremmo regalare emozioni a chi ci guarda. E abbiamo una grande voglia di far bene”.