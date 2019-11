Bartolomei: "Vincere il derby di Pisa. Lo Spezia merita molto di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferisce Il Secolo XIX, in casa Spezia, nel corso dell'inaugurazione di un negozio cittadino, è stato il centrocampista Paolo Bartolomei a parlare alla stampa, nella settimana che terminerà con il derby di Pisa: "Sappiamo tutti l'importanza di questa partita. Arriviamo da un momento positivo e sono convinto che sabato andremo a Pisa per fare una grande partita e per raccogliere tre punti preziosissimi prima della pausa. Come ho sempre ripetuto, con molta sincerità, lo scorso anno sono venuto qua per raggiungere la massima categoria e ritrovarmi quest'anno dopo sei partite nei bassifondi della classifica non mi stava bene e neppure adesso sono felice della nostra posizione perché lo Spezia merita molto di più. Il mio compito e quello degli altri veterani è di aiutare un gruppo giovane come il nostro perché abbiamo tutte le potenzialità per poter risalire. Quindi spero che già da sabato possiamo ritornare a vincere perché farebbe bene a noi e a tutto l'ambiente".