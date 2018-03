Bassano, Colella: "Padova? Squadra di categoria superiore"

© foto di Stefano Sartore

Il tecnico del Bassano Giovanni Colella ha parlato sulle colonne de Il Mattino di Padova in vista del derby del Triveneto contro il Padova: “Sono convinto che nelle prestazioni di un atleta professionista incidano molto preparazione, serenità e autostima. Ho lavorato molto proprio sull'aspetto mentale della squadra, ma non sono un mago. Questo è un gruppo che ha dei valori importanti, altrimenti non avrebbe fatto risultati. - continua Colella – Chi dice che il Padova abbia fatto il vuoto per mancanza di avversari non sa di cosa parla, il livello del campionato è molto alto e lo dimostrano alcuni risultati e la classifica corta. Se loro sono in fuga è perché sono una squadra di categoria superiore, con unidentità precisa, costruita bene e con giocatori che sanno come si vince".