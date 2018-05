Battistini: "Molina e Asencio? Avellino club da tenere in considerazione"

Intervistato da Primativvu l'agente Graziano Battistini ha parlato del futuro di Raul Asencio e Salvatore Molina, entrambi in forza all'Avellino nell'ultima stagione: “Per Salvatore dobbiamo parlare con l'Atalanta e in caso di nuovo prestito in Serie B Avellino sarà una piazza da tenere in considerazione per la sua importanza. Stesso discorso col Genoa per Raul che in Irpinia ha trovato la fiducia dell'ambiente. - conclude Battistini come riporta Tuttoavellino.it - Dobbiamo capire cosa vogliono fare i due club”.