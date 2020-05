Belli: "All'Entella cinque anni splendidi. Mi sento ancora con molte persone conosciute lì"

vedi letture

Il difensore del Pisa Francesco Belli ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Virtus Entella tornando sui cinque anni passati in Liguria: “Ho passato cinque anni bellissimi a Chiavari. Sono arrivato che ero un bimbo, ho conosciuto tante persone con cui mi sento ancora oggi e i ricordi sono molto importanti. Ho lasciato dopo un campionato vinto in una stagione molto travagliata dal punto di vista sportivo, il ricordo non può che essere positivo. Ho esordito a Cittadella, ed è stata la prima vittoria dell'Entella in Serie B con il gol di Botta. Ma la prima da titolare è stata a Catania, dove è andata meno bene ma sono tutte emozioni e ricordi che fanno piacere rivivere ogni tanto. - continua Belli come riporta Tuttoentella.it - Il primo anno in B? Ho fatto un grande salto in avanti e per questo devo ringraziare la società e i direttori che mi hanno dato la possibilità di confrontarmi con un mondo più professionistico rispetto all’anno precedente. Il nostro gruppo era già un mix fra giovani e compagni con tanta esperienza che mi hanno aiutato a crescere e con cui ho condiviso tanti anni belli insieme".