Intervistato da La Repubblica il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato della cessione del Palermo a un fondo internazionale che finora è rimasto anonimo e non riconducibile a nessuno: “Tecnicamente un fondo anonimo non può comprare una società di calcio. Dopo il caso Manenti con il Parma, infatti, è stata introdotta una norma per cui chi acquista più del 10% di una società deve presentare garanzie personali e finanziarie. La norma punta a fare venire allo scoperto chi c’è dietro una proprietà di calcio. Le garanzie economiche possono essere fatte da una banca che assicura la solidità, ma fra quelle personali c’è un documento che attiene alla persona fisica o di un rappresentante di una società. In Inghilterra, il controllo avviene prima dell’acquisto con il rilascio di un’autorizzazione al passaggio di proprietà, in Italia avviene a cose fatte. - conclude Bellinazzo - Il problema è capire come interverrebbero FIGC e Lega. Deve esserci qualcuno che rappresenti il fondo pronto a rispondere a una due diligence di FIGC e Lega“.