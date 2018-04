Bellini: "Rimarrò ad Ascoli fino a che la società non sarà sana"

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Francesco Bellini, presidente dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni di SkySport: "L'eliminazione della Juventus in Champions? Ho visto la finale di Berlino e non è stato bello perdere. Sulla gara di Madrid dico solo che l'arbitro poteva fare meglio. Cosmi? Ce lo vogliamo tenere. Perché ho scelto di investire nel calcio? Mi sono corsi dietro per un anno. Con Benigni non c'è stato niente da fare, poi con il fallimento alle porte ho accettato senza neanche sapere cosa avrei trovato. Ho dovuto ricominciare tutto da capo, senza alcun tipo di infrastrutture che sono le fondamenta. Siamo ripartiti dal settore giovanile e vogliamo andare avanti. Quanto mi costerà quest'anno l'Ascoli? Ci perderemo circa 1,5 milioni di euro. La mia ambizione? Se un giorno dovessi lasciare Ascoli vorrei lasciare un club pulito, senza debiti e con giocatori che possano garantire un futuro. Il calcio non è più quello di Costantino Rozzi, cambiato dalla televisione in maniera irreversibile. Le contestazioni dei tifosi? Non sono quelle che fanno cambiare la mia decisione sul futuro. Ho delle aziente in Canada che hanno bisogno di me. Posso promettere che non me ne andrò fino a quando le cose non saranno davvero sistemate".